Стаховський вибув з боротьби у парному розряді на турнірі у Франції

Українець ще може поборотися в одиночному розряді

Сергій Стаховський стартував з поразки на турнірі у французькому Лілі.

Українець вибув з парної сітки змагань, де в першому колі разом з австралійцем Меттом Рідом програли американському дуету Роберт Гелловей/Натаніель Ламмонс - 6:4, 3:6, 7:10. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. На вирішальному тай-брейку Стаховський і Рід оформили два міні-брейка проти чотирьох у суперників.

Також Стаховський ще вийде на корт в одиночному розряді. Сергій посіяний під п'ятим номером, тому почине свій виступ з другого кола, де його суперником буде росіянин Аслан Карацу.

Актуально: Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція

PLAY IN CHALLENGER LILLE - ATP Challenger Tour

Ліль, Франція

Хард, парний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Роберт Гелловей/Натаніель Ламмонс — Сергій Стаховський/Метт Рід 4:6, 6:3, 10:7.

Нагадаємо, Лопатецька переграла першу сіяну на турнірі в Японії.

Тим часом Світоліна відкрила благодійний фонд.

Джерело - Чемпіон.