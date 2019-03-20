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Стаховський вибув з боротьби у парному розряді на турнірі у Франції

Сьогодні 17:12 338 0
Українець ще може поборотися в одиночному розряді
Стаховський вибув з боротьби у парному розряді на турнірі у Франції

Сергій Стаховський стартував з поразки на турнірі у французькому Лілі.

Українець вибув з парної сітки змагань, де в першому колі разом з австралійцем Меттом Рідом програли американському дуету Роберт Гелловей/Натаніель Ламмонс - 6:4, 3:6, 7:10. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. На вирішальному тай-брейку Стаховський і Рід оформили два міні-брейка проти чотирьох у суперників.

Також Стаховський ще вийде на корт в одиночному розряді. Сергій посіяний під п'ятим номером, тому почине свій виступ з другого кола, де його суперником буде росіянин Аслан Карацу.

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PLAY IN CHALLENGER LILLE - ATP Challenger Tour

Ліль, Франція

Хард, парний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Роберт Гелловей/Натаніель Ламмонс — Сергій Стаховський/Метт Рід 4:6, 6:3, 10:7.

Нагадаємо, Лопатецька переграла першу сіяну на турнірі в Японії.

Тим часом Світоліна відкрила благодійний фонд.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #Ліль, #Франція, #ATP, #ATP Challenger Tour
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