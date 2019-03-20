Лопатецька переграла першу сіяну на турнірі в Японії

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька стартувала з перемоги на турнірі ITF у Кофу (Японія).

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом 25 тис. доларів Дар’я Лопатецька перемогла першу сіяну Луксікой Кумкхум із Таїланду з рахунком 7:5, 6:4.

За вихід до чвертьфіналу 15-річна харків'янка посперечається з Ларою Сальдо з Бельгії, що потрапила до основної сітки турніру завдяки 5-й позиції в рейтингу ITF.

ITF World Tennis Tour

Кофу (Японія)

Призовий фонд: $ 25,000

Перше коло

20 березня

Дар’я Лопатецька - Луксікой Кумкхум 7:5, 6:4

Нагадаємо, Лопатецька здобула третій титул в сезоні

Також, Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA.