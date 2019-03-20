Третя ракетка України Даяна Ястремська зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової у першому колі турніру серії Premier Mandatory в Маямі.
Матч відбудеться на корті Butch Buchholz. Орієнтовний початок гри о 20:30 за Києвом.
Матч мав відбутися вчора, 19 березня, але був перенесений через дощ.
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Пряма трансляція гри Ястремська — Александрова буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.
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Нещодавно, Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу.
Джерело - Чемпіон.