Поєдинок Катерини Александрової проти Даяни Ястремської та Катерини Козлової проти Моніки Нікулеску перенесли на середу, 20-го числа через сильну зливу.

Про це повідомляють організатори турніру серії Premier Mandatory в Маямі.

Session 2 has been cancelled due to inclement weather. We apologize for the inconvenience.



See below for information regarding the individual ticket & parking exchange policy 👇 pic.twitter.com/NAjk5a87Rg