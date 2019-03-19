Ястремська — Александрова: історія протистоянь на користь українки

Третя ракетка України перемагала частіше свою опонентку

У Маямі на турнірі серії Premier Mandatory відбудеться матч між Даяною Ястремською та Єкатєріною Александровою.

Спортсменки вже зустрічалися тричі й усі матчі відбулися 2018 року. У двох іграх святкувала перемогу українська тенісистка, і лише в одній — росіянка.

Дивіться на Чемпіоні: Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція

Цікаво, що всі три матчі відбулися на різному покритті. Спочатку на харді в Санкт-Петербурзі у трьох сетах була сильнішою українка, потім на траві вона перемогла у двох сетах. Остання ж зустріч відбулася на ґрунті в Будапешті і там вже росіянка святкувала перемогу в напруженому протистоянні.

Нагадаємо, букмекери зробили свої ставки на українсько-російське протистояння.

Тим часом матч іншої українки Катерини Козлової також буде доступний на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.