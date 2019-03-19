19 березня 0 17:30 в 1/64 фіналу змагань в Маямі, 24-річна тенісистка з Росії Єкатєріна Александрова виступить проти вісімнадцятирічної українки Даяни Ястремської.

Єкатєріна Алєксандрова

Єкатєріна Алєксандрова в нинішньому сезоні провела 19 поєдинків, в яких здобула 13 перемог. Нагадаємо, що в 2018 році тенісистка виграла на Челленджері в Ліможі. У поточному сезоні росіянка провалила січень, після чого сильно виступила на домашньому корті в Санкт-Петербурзі, здобувши по ходу змагань, п'ять вікторій. Завершивши турнір в чвертьфінальній зустрічі, Алєксандрова програла Аріні Соболенко (3:6, 4:6). Після чого Єкатєріна вдало зіграла в Угорщині, вийшовши до півфіналу в Будапешті, поступившись Алісон ван Ейтванк (6:3, 4:6, 6:7). На кортах Індіан Веллса росіянка дісталася до третього раунду, програвши Белінді Бенчич (4:6, 2:6). На даний момент Алєксандрова займає 57-у позицію у рейтингу WTA.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська в цьому році провела 17 матчів, і в 12 зустрічах здолала опонентку. У 2018 році Даяна виграла на турнірах в Гонконзі і Римі (ITF). На старті сезону українка непогано проявила себе на австралійських кортах, а пік припав на турнір в Хуахіні.Одержавши 5 вікторій українка виграла титул, у фінальній зустрічі здолавши Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6). Після цього Ястремська виграла два матчі у складі збірної, що відняло у молодої спортсменки багато сил. У результаті два останніх старту Даяна провела невдало, програвши в перших матчах на кортах Дубаю і Індіан Веллса. На американському старті українка виявилася слабшою за Дар'ю Гаврилову (2:6, 7:5, 2:6). Зараз українка займає 37-е місце в рейтингу WTA.

Коефіцієнти

Майбутній матч стане четвертим в історії взаємовідносин молодих спортсменок. Всі матчі дівчата зіграли у 2018 році, двічі виграла українка, проте Алєксандрова перемогла в останній грі суперниць у липні на кортах Будапешта. Фаворитом майбутнього матчу букмекери обрали українську спортсменку. Коефіцієнт на виграш Єкатєріни Алєксандрової дорівнює 2,35, котирування на перемогу Даяни Ястремської дорівнює 1,57. Обидві спортсменки в нинішньому сезоні показують хороші результати, як для себе і свого віку.

Джерело - Чемпіон.

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