Третя ракетка України Даяна Ястремська зіграє проти росіянки Єкатєріни Александрової у першому колі турніру серії Premier Mandatory в Маямі.
Матч відбудеться на корті Butch Buchholz. Орієнтовний початок гри о 17:00 за Києвом.
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Пряма трансляція гри Ястремська — Александрова буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.
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Відео з'явиться за 5 хвилин до початку зустрічі.
Нещодавно, Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу.
Джерело - Чемпіон.