В запеклому протистоянні українка здобула перемогу

У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка Дар'я Лопатецька здобула перемогу над британкою Габріеллою Тейлор.

Матч тривав 2,5 години та завершився з рахунком - 7:6 (4), 2:6, 6:3.

У стартовому сеті Лопатецька програвала з рахунком 0:4 і 3:5, проте потім їй вдалося відіграти два сетболи суперниці й вийти вперед 6:5. Втім британка перевела гру на тай-брейк, у якому українка довела сет до перемоги.

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Під час матчу Лопатецька двічі подала навиліт, допустивши три подвійні помилки (1-10 у британки), реалізувала шість з 21 брейк-пойнтів (6/13), взяла вісім з 14 геймів на своїй подачі (9/15) і виграла на три очки більше, ніж Тейлор: 111-108.

Для 15-річної харків'янки титул став п'ятим на професійному рівні та третім в поточному сезоні. У січні вона стала переможницею двох поспіль 25-тисячників на хардових кортах в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.