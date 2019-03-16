Світоліна грала в Індіан-Веллсі з травмою

Українська тенісистка мала травму коліна на турнірі в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє WTA Inseder.

Українка Еліна Світоліна, в півфіналі в Індіан-Уеллсі поступилася 18-річній Б'янка Андрееску (3:6, 6:2, 4:6).

За словами Світоліної, вона відіграла турнір з травмою коліна.

Перед початком змагань вона зробила МРТ, але через навантаження і трьохсетові матчі біль і запалення посилилися.

Українка пройде ще одне обстеження, а пізніше вирішить, чи зіграє наступного тижня в Майамі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан-Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.

Джерело - WTA Inseder.