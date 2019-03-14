На своєму шляху вона здолала восьму сіяну

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька, яка виступає на турнірі ITF World Tennis Tour в Японії здобула путівку у чвертьфінал.

У матчі другого кола на турнірі з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка перемогла господарку змагань Момоко Коборі - 6:1, 7:5.

Відзначимо, що Лопатецька вже обігрувала представницю Японії цього року на 25-тисячнику в Гонконзі, де виграла титул.

Наступною суперницею 15-річної харків'янки стане Джоді Енн Баррейдж з Великої Британії, яка перемогла першу сіяну на турнірі Валентину Грамматікопулу - 6:2, 6:4.

Нагадаємо, в першому колі Лопатецька перемогла ще оду японку.

Тим часом Світоліна за крок до історичного рекорду.

Джерело - Чемпіон.