Суперницею стане ще одна австралійка

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі, обігравши австралійку Дар'ю Гаврилову 7:5, 6:4.

У наступному раунді турніру українка знову зустрінеться з представницею Австралії. Суперницею стане Ешлі Барті, яка в третьому колі обіграла Дженніфер Бреді з США - 3:6, 2:6.

Світоліна чотири рази зустрічалася з Барті та жодного разу не дозволила їй себе обіграти. Останній їх матч відбувся в Маямі 2018 року.

Матч четвертого кола Світоліна — Барті в Індіан-Уеллсі відбудеться 12 березня орієнтовно о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Козлова програла Халеп, а Цуренко здобула вольову перемогу в другому колі Індіан-Веллс.

Джерело - Чемпіон.