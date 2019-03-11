Українка продовжує виступи в США

У третьому колі BNP Paribas Open - Premier Mandatory в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна впевнено здолала екс-росіянку, яка зараз представляє Австралію, Дарью Гаврілову (7:5, 6:4).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин.

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Світоліна виконала одну подачу на виліт та не зробила жодної подвійної помилки. У Гаврілової також один ейс, але 4 подвійні.

В активі українки 8 брейків з 11 спроб. Суперниця Еліни виграла 6 геймів з 11.

Еліна використала 8 брейк-пойнтів з 17, проти 6 з 9 у австралійки.

Нагадаємо, раніше Катерина Козлова поступилася Симоні Халеп.

А напередодні Леся Цуренко вицарапала перемогу в трисетовому трилері у Джессіки Пегулі.

Джерело - Чемпіон.