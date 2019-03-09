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Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп

Сьогодні 09:26 100 0
Українка до цього жодного разу не долала перший раунд турнірів Premier Mandatory
Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп

Четверта ракетка України Катерина Козлова вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США. У другому раунді кваліфаєр обіграла 31-у ракетку світу білоруску Олександру Саснович з рахунком 6:4, 2:6, 6:0.

Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. За цей час Козлова обійшлася без ейсів і зробила 1 подвійну помилку, реалізувавши 7 брейк поїнтів. У свою чергу, Саснович допустила 6 подвійних без єдиної подачі на виліт і виграла 5 геймів на прийомі.

Таким чином, Козлова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory, тоді як до цього покидала такі змагання після першого раунду. Наступною суперницею українки стане друга сіяна Сімона Халеп. Це буде перша зустріч тенісисток.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США 

Одиночний розряд, Жінки, Хард

  Призовий фонд $9,035,422

7 березня

Катерина Козлова - Олександра Саснович 6:4, 2:6, 6:0

Нагадаємо, Даяна Ястремська пограла Дар'ї Гавриловій. Також, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.

Раніше перемогу над американкою здобула Еліна Світоліна.

Джерело - Чемпіон.

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