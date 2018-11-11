Снігур виграла перший професійний турнір

Українка Дарина Снігур виграла перший професійний титул в кар'єрі.

У вирішальному матчі турніру з призовим фондом $ 15,000 українська тенісистка, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, за 2,5 години перемогла володарку wild card Зейнеп Сонмез. Рахунок за сетами — 3:6, 7:6 (3), 6:3.

У другому сеті Снігур поступалася з рахунком 4: 5, але зуміла відіграти три матчбола суперниці і перевести гру на тай-брейк, у якому зі старту виграла три розіграші й успішно зрівняла рахунок за сетами.

Вирішальний сет Дарина почала з брейка і двічі виходила вперед, але представниця Туреччини зрівнювала рахунок. Проте після 3:3 16-річна киянка виграла три гейми поспіль.

Нагадаємо, українець виграв турнір у Братиславі.

Джерело - Чемпіон.