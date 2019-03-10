Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

Сьогодні, 10-го березня, у шведському Естерсунді відбудеться жіноча гонка переслідування.

До неї кваліфікувалися троє українок за підсумками спринтерської гонки.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 14:45 за Києвом.

Актуально: Біатлон онлайн — пряма трансляція

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Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Спринт (17:30)

Нагадаємо, напередодні Підручний зупинився за крок від п'єдесталу.

Джерело - Чемпіон.