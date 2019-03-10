Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

Сьогодні, 10-го березня, у шведському Естерсунді відбудеться жіноча гонка переслідування.
До неї кваліфікувалися троє українок за підсумками спринтерської гонки.
Читайте також: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 14:45 за Києвом.
Актуально: Біатлон онлайн — пряма трансляція
Дивіться також: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Спринт (17:30)
Нагадаємо, напередодні Підручний зупинився за крок від п'єдесталу.
Джерело - Чемпіон.