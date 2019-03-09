Світоліна взяла участь у фотосесії для WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася у фотосесії.
Цього разу не для глянцевого журналу, а для WTA.
.@ElinaSvitolina shines in front of the 📸at the WTA photoshoot! #ItTakesWTA pic.twitter.com/xNEvXZEq5c— WTA (@WTA) 9 березня 2019 р.
Нагадаємо, Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою Кенін на Індіан-Веллсі. Натомість, Світоліна програла на старті парного турніру.
Джерело - Чемпіон.
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