Світоліна взяла участь у фотосесії для WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася у фотосесії.

Цього разу не для глянцевого журналу, а для WTA.

Нагадаємо, Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою Кенін на Індіан-Веллсі. Натомість, Світоліна програла на старті парного турніру.

Джерело - Чемпіон.

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