Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

У суботу вранці, 9 березня, перша ракетка України Еліна Світоліна на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллс зіграє поєдинок другого кола.
Актуально: Розклад ігрового дня українок на Індіан-Веллсі.
Суперницею 24-річної українки стане американка Софія Кенін.
Поєдинок буде зіграний останнім запуском на другому корті. Матч почнеться не раніше 06:00 за Києвом.
Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіон.
Нагадаємо, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.
Також, Сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс
Джерело - Чемпіон.