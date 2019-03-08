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Світоліна зіграє проти американки Кенін. Розклад ігрового дня українок на Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:47 534 0
Перша ракетка України стартує в одиночному розряді
Світоліна зіграє проти американки Кенін. Розклад ігрового дня українок на Індіан-Веллсі

В ніч з 8 на 9 березня на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі зіграють дві українки.

Катерина Козлова проведе поєдинок другого кола проти Олександри Сасновіч з Білорусі. Матч відбудеться четвертим запуском на восьмому корті. Орієнтовний час початку поєдинку - 01:30 за Києвом.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє останнім запуском на другому корті. Її матч проти американки Софії Кенін розпочнеться не раніше 06:00 за Києвом.

Нагадаємо, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.

Також, визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса 

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Козлова, #Індіан-Веллс
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