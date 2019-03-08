Каліліна може виступити в кваліфікації турніру в Майамі

Українка отримала можливість дебютувати в серії Premier Mandatory

Українська тенісистка Ангеліна Калініна може зіграти в кваліфікації турніру серії WTA Premier Mandatory в Маямі, США.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Раніше від змагань відмовилася росіянка Марія Шарапова, чиє місце в основі зайняла її співвітчизниця Вєра Звонарьова. 7 березня Звонарьова також знялася зі змагань, тим самим допустивши до участі ще одну росіянку Маргариту Гаспарян. У відбірковому турі, в свою чергу, свою кандидатуру відкликала американка Бетані Маттек-Сендс, звільнивши таким чином місце для Калініної.

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Якщо Ангеліна погодиться виступити в Маямі, це будуть її перший змагання категорії Premier Mandatory.

Нагадаємо, що сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс.

Раніше Ястремська несподівано надійшла в Першому колі Індіан-Веллс.

Джерело - Офіційний сайт WTA.