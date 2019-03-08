Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса

Друга ракетка України зіграє проти американки Джесіки Пегули

Американська тенісистка Джессіка Пегула (№93 WTA) виграла матч першого кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.

25-річна Пегула, яка отримала від організаторів вайлд-кард, впевнено перемогла представницю Казахстана Заріну Діяс (№94 WTA).

У другому колі Пегула битиметься з Лесею Цуренко, яка в статусі сіяної тенісистки пропускала стартовий раунд.

Нагадаємо. що Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі.

Раніше Ястремська неочікувано програла свій перший матч. Натомість Козлова пробилася до другого раунду.

Джерело - Чемпіон.