Мій профіль

Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:54 1504 2
Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо
Вчора 23:50 1412
Челсі -Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:50 10340 2
Динамо поступається Челсі після першого тайму. Гол Педро
Вчора 23:05 473
Буяльський, Русин і Сидорчук зіграють проти Челсі
Вчора 20:57 8243
Чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу
Вчора 20:35 1062
Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу
Вчора 18:44 2078
Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді
Вчора 13:41 4156 2
Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Вчора 06:48 11511
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу
Вчора 06:22 1251
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:55 Баскетбол Оклахома-Сіті переміг Портленд в овертаймі, Мілуокі обіграв Індіану 76
10:35 Футбол Педро: Протистояння з Динамо ще не закінчено 210
10:10 Футбол Україна не змогла наздогнати Бельгію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 484
09:47 Теніс Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса 444
09:30 Навколо спорту ФОТО ДНЯ. Бойфренд Світоліної провів спільне тренування з Федерером 260
09:10 Теніс В АТР зміниться керівник за підсумками сезону 353
08:51 Футбол Манчестер Сіті відповів на звинувачення в махінаціях 475
08:22 Футбол Хацкевич: Динамо впевнено виглядало у другому таймі 909
08:09 Футбол Саррі: У Києві нам доведеться більше захищатися 751
07:30 Футбол Дві помилки Ракицького подарували ВІльярреалу перемогу над Зенітом 951
00:10 Баскетбол Мілуокі - Індіана: онлайн-трансляція матчу НБА 1131
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 38719
7 Березня 2019
23:54 Футбол Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 1504 2
23:50 Футбол Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо 1412
23:50 Футбол Челсі -Динамо 3:0. Як це було 10340 2
23:32 Футбол Ренн переграв Арсенал: огляд матчу 675
23:08 Футбол Буяльський пропустить матч-відповідь з Челсі 735
23:05 Футбол Динамо поступається Челсі після першого тайму. Гол Педро 473
22:51 Біатлон Санітра: Підручний провів свій етап класно 927
22:34 Футбол Раньєрі може очолити Рому 304
22:17 Футбол Моуірнью: Сподіваюся влітку відновити тренерську діяльність 553
21:53 Футбол Зеніт з Ракицьким програв вдома Вільярреалу 723
21:41 Футбол Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ 544
21:20 Футбол Рома звільнила головного тренера 590
20:57 Футбол Буяльський, Русин і Сидорчук зіграють проти Челсі 8243

Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса

Сьогодні 09:47 444 0
Друга ракетка України зіграє проти американки Джесіки Пегули
Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса

Американська тенісистка Джессіка Пегула (№93 WTA) виграла матч першого кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.

25-річна Пегула, яка отримала від організаторів вайлд-кард, впевнено перемогла представницю Казахстана Заріну Діяс (№94 WTA).

У другому колі Пегула битиметься з Лесею Цуренко, яка в статусі сіяної тенісистки пропускала стартовий раунд.

Нагадаємо. що Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі.

Раніше Ястремська неочікувано програла свій перший матч. Натомість Козлова пробилася до другого раунду.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()