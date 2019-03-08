Визначилася суперниця Цуренко по другому колу Індіан-Веллса

Американська тенісистка Джессіка Пегула (№93 WTA) виграла матч першого кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.
25-річна Пегула, яка отримала від організаторів вайлд-кард, впевнено перемогла представницю Казахстана Заріну Діяс (№94 WTA).
У другому колі Пегула битиметься з Лесею Цуренко, яка в статусі сіяної тенісистки пропускала стартовий раунд.
Нагадаємо. що Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі.
Раніше Ястремська неочікувано програла свій перший матч. Натомість Козлова пробилася до другого раунду.
Джерело - Чемпіон.