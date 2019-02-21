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Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря Максим Буйдин
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Вчора 09:41 1940
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Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї

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Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї

Еліна Світоліна зіграє проти Карли Суарес Наварро в третьому колі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5.

Гра Світоліна — Суарес Наварро відбудеться сьогодні, 21 лютого. Орієнтовний початок о 17:00 за Києвом.

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Онлайн-трансляція гри Світоліна — Суарес Наварро буде доступна на Чемпіоні.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.

Нагадаємо, напередодні Світоліна помстилася за Ястремську та знищила Мугурусу.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Суарес Наварро, #WTA, #Дубай
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