Світоліна - Суарес Наварро: статистика на боці іспанки

У 1/4 фіналу Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 на українських уболівальників чекає гра Еліна Світоліна - Карла Суарес Наварро.

До цього тенісистки зустрічалися між собою 7 разів і перевага на боці іспанки. Суарес Наварро здобула 4 перемоги проти 3 у Світоліної.

Цікаво, що й 2 останні гри залишилися за іспанкою.

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Гра Світоліна - Суарес Наварро відбудеться 21 лютого. Орієнтовний початок - 18:30.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Світоліна знищила іншу іспанку Гарбінє Мугурусу, а Суарес Наварро виявилися сильнішою за Младенович.

Онлайн-трансляція чвертьфінального поєдинку Світоліна - Суарес Наварро буде доступна на Чемпіоні.

Інша представниця України Леся Цуренко поступилася Симоні Халеп та припинила боротьбу за титул.

Джерело - Чемпіон.