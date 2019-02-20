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Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО

Сьогодні 16:04 Максим Буйдин 798 1
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО

У понеділок українка  Еліна Світоліна побувала на океанському лайнері Королева Єлизавета 2, який зараз знаходиться в порту Дубая і був обладнаний в готель/музей.

"Ми зустріли капітана в ліфті, коли збиралися на корабель. Він сказав мені, що він мій великий фанат, як і його дочка. Вони знають мою бабусю, - розповіла Еліна Світоліна під час прес-конференції після другого раунду турніру в Дубаї. - Я була в шоці, виявилося, що вони з одного і того ж міста. Я знаю, що Одеса не така велика, але все одно дивно, що він знає мою бабусю.

Він також розповів мені кілька фактів про корабель тому що він там працював. На жаль, більше його немає, тому що тепер там готель.

Він розповів, що цей корабель проплив стільки, все одно що 18 раз відправитися на Місяць. Я була шокована. Це вже другий раз, коли я була в шоці, після розповіді про бабусю (сміється)".

Нагадаємо, що Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA.

Джерело - Twitter WTA.

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