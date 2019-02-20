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Світоліна знищила кривдницю Ястремської

Сьогодні 19:04 700 2
Світоліна знищила кривдницю Ястремської

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Дубаї.

У матчі 1/8 фіналу українка протистояла кривдниці Даяни Ястремської - Гарбіньє Мугурусі.

З іспанкою перша ракетка України впоралася за 1 годину і 4 хвилини - 6:1, 6:2.

У першому сеті Еліна програла лише одну подачу та взяла чотири гейми поспіль. У другому сеті українка взяла два гейми на подачі суперниці і віддала лише два гейми.

У чвертьфіналі українка зіграє з Карлою Суарес Наварро.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард

Призовий фонд - $2,828,000

Одиночний розряд

Третє коло

Еліна Світоліна - Гарбіньє Мугуруса 6:1, 6:2

Нагадаємо, Цуренко покинула турнір в Дубаї.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Світоліна, #Мугуруса, #WTA, #Дубаї
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