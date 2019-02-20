Світоліна знищила кривдницю Ястремської

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Дубаї.
У матчі 1/8 фіналу українка протистояла кривдниці Даяни Ястремської - Гарбіньє Мугурусі.
З іспанкою перша ракетка України впоралася за 1 годину і 4 хвилини - 6:1, 6:2.
У першому сеті Еліна програла лише одну подачу та взяла чотири гейми поспіль. У другому сеті українка взяла два гейми на подачі суперниці і віддала лише два гейми.
У чвертьфіналі українка зіграє з Карлою Суарес Наварро.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5
Дубай, ОАЕ
Хард
Призовий фонд - $2,828,000
Одиночний розряд
Третє коло
Еліна Світоліна - Гарбіньє Мугуруса 6:1, 6:2
Нагадаємо, Цуренко покинула турнір в Дубаї.
Джерело - Чемпіон.