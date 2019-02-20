Цуренко у двох сетах програла Халеп на турнірі в Дубаї

У третьому колі надпредставницького турніру в Дубаї відбулася гра 1/8 фіналу Цуренко - Халеп.

У першому сеті українка не змогла нічого протиставити іменитій суперниці. Румунка здобула перемогу 6:3.

Другий сет Цуренко розпочала більш агресивніше. І повела 2:0. Але одразу ж і віддала свою подачу, що дозволило Симоні зрівняти рахунок. Проте шанс на перемогу був. Леся взяла подачу суперниці та вийшла подавати на сет. Але румунка не тільки взяла цей розіграш, а й завершила поєдинок - 7:5

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 2,828,000

1/8 фіналу

Симона Халеп - Леся Цуренко 6:3, 7:5

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Джерело - Чемпіон.