Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру в Досі.
Суперницею першої ракетки України стане чешка Кароліна Мухова.
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Початок прямої трансляції матчу орієнтовно о 14:30 за Києвом. Відеотрансляцію можна переглянути на нашому сайті.
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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку гри
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Нагадаємо, Кіченок поступилася в парному розряді на турнірі в Досі.
Джерело - Чемпіон.