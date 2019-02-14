Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру в Досі.

Суперницею першої ракетки України стане чешка Кароліна Мухова.

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Початок прямої трансляції матчу орієнтовно о 14:30 за Києвом. Відеотрансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку гри

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Нагадаємо, Кіченок поступилася в парному розряді на турнірі в Досі.

Джерело - Чемпіон.