Світоліна зіграє проти маловідомої чешки

Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши в 1/8 фіналу Qatar Total Open - Premier Єлєну Остапенко, пробилася до чвертьфіналу.

Суперницею Світоліної на шляху до півфіналу стане маловідома чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка посідає скромну 132 позицію у рейтингу WTA.

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Чвертьфінальний поєдинок Світоліна - Мухова відбудеться 14 лютого.

Орієнтовний початок зустрічі о 14:30.

Пряма онлайн-трансляція 1/4 Qatar Total Open - Premier буде доступна нашому сайті.

Нагадаємо, що інша представниця України в Досі Леся Цуренко, без шансів поступилася Симоні Халеп та покинула турнір.

Джерело - Чемпіон.