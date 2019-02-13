Світоліна вперше переграла Остапенко. ВІДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Досі.

Перша ракетка України розпочинала змагання з другого кола. Суперницею Еліни була латвійка Олена Остапенко.

Для Світоліной і Остапенко це був третій очний поєдинок. До цього дівчата зустрічалися на Вімблдоні (2017) і в Маямі (2018). Остапенко в цих матчах не програла жодного сету, три з яких були зіграні на тай-брейках.

В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з Кароліною Муховою (Чехія, WTA 132), яка у двох сетах обіграла Сє Шувей з Тайваню.

Світоліну вважали беззаперечним фаворитом матчу.

Джерело - Чемпіон.