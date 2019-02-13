Цуренко програла екс-першій ракетці світу на турнірі в Досі. ВІДЕО

Українська тенісистка Леся Цуренко програла титулованій Симоні Халеп на турнірі в Досі

У першому сеті українка без шансів поступилася Халеп 2:6. Румунка одразу повела 5:0 і лише тоді дала змогу Лесі взяти свою подачу.

Цуренко змогла поборотися і в наступному розіграші, та взяла подачу екс-першої ракетки світу. Але одразу ж віддала і свою - 6:2

Другий сет Леся розпочала агресивніше, та за перемогу поборотися не зуміла - 6:3 на користь Симони.

В 1/4 фіналу Халеп зустрінеться з Юлією Гергес з Німеччини.

Нагадаємо, Світоліна у двох сетах переграла Остапенко на турнірі в Досі.

Джерело - Чемпіон.