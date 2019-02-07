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Костюк принесла першу перемогу Україні в матчі з Болгарією

Сьогодні 12:37 496 1
Костюк принесла першу перемогу Україні в матчі з Болгарією

16-річна Марта Костюк принесла Україні перше очко в матчі проти Болгарії в рамках групового етапу Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Українка у двох складних сетах обіграла Ізабеллу Шинікову з рахунком 7:5, 6:4, закривши поєдинок з четвертого матчбола.

Поєдинок тривав 1 годину і 13 хвилин. За цей час Костюк 3 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок і виграла 7 геймів на прийомі. У свою чергу, болгарка зробла 1 ейс,  5 подвійних і реалізувала 5 брейк-пойнтів.

Таким чином, Україна повела у зустрічі з Болгарією. Наступними на корт вийдуть Катерина Козлова і Вікторія Томова. А на пару заявлені Надія Кіченок і Марта Костюк - за Україну та Ізабелла Шинікова і Вікторія Томова - за Болгарію.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

День 2. Україна - Болгарія

Марта Костюк -  Ізабелла Шинікова 7:5, 6:4

У першому матчі Україна програла збірній Швеції (1: 2). Даяна Ястремська у двох сетах обіграла Юхану Ларсон,а Леся Цуренко розгромно програла Ребеці Петерсон.

Джерело - Чемпіон.

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