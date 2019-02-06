Ястремська перемогла у першому матчі Кубка федерації

Українська тенісистка Даяна Ястремська тріумфувала у дебютному матчі на Кубкові федерації.

Ястремська переграла Юханну Ларссон з рахунком 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину 13 хвилин.

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Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал),

День 1. Україна - Швеція

Даяна Ястремська - Йоханна Ларссон 6:4, 6:2

Нагадаємо, Ястремська напередодні заявила про амбітні плани на цей сезон.

Джерело - Чемпіон.