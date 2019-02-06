Ястремська перемогла у першому матчі Кубка федерації

Українська тенісистка Даяна Ястремська тріумфувала у дебютному матчі на Кубкові федерації.
Ястремська переграла Юханну Ларссон з рахунком 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину 13 хвилин.
Актуально: Цуренко — Петерсон: пряма трансляція Кубка федерації
Кубок Федерації - The World Cup of Tennis
Перша група, Євро-африканська зона
Зелена Гура, Польща
Хард (зал),
День 1. Україна - Швеція
Даяна Ястремська - Йоханна Ларссон 6:4, 6:2
Нагадаємо, Ястремська напередодні заявила про амбітні плани на цей сезон.
Джерело - Чемпіон.