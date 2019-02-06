Україна програла Швеції у Кубку Федерації

З шостого по дев'яте лютого в польському містечку Зелена Гура відбуваються матчі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу. Серед команд, які будуть в Польщі боротися за вихід в плей-оф Другої світової групи, буде і жіноча збірна України.

Стартовий матч наша команда проводила проти Швеції.

У першому матчі Даяна Ястремська у двох сетах обіграла Юхану Ларсон. На жаль, у другому матчі Леся Цуренко розгромно програла Ребеці Петерсон.

Таким чином, переможець протистояння визначився в парній зустрічі. За Україну грали Надія Кіченок і Марта Костюк, а ось у Швеції замість Міріам Бйорклунд і Корнелії Лістер грали Йоганна Ларссон і Ребекка Петерсон.

Українки сильно почали матч, реалізували два з чотирьох брейк-пойнтів і повели 4:0. Надалі суперниці обмінялися брейками, після чого український дует подав на сет - 6:2.

Другий сет склався не найкращим чином для українок - вони програли 6:3.

У вирішальному сеті була рівна гра. Але до тай-брейку справа не дійшла. Шведки виграли протистояння 7:5

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

День 1. Україна — Швеція 1:2

Кіченок/Костюк — Бйорклунд/Лістер 6:2, 3:6, 5:7

У четвер, 7 лютого, Україна зіграє з Болгарією, яка виграла в Естонії 2:1 в першому матчі.

Джерело - Чемпіон.