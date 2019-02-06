Кіченок/Костюк — Бйорклунд/Лістер: дивитися пряму онлайн-трансляцію Кубка федерації

Україна протистоїть Швеції на Кубкові федерації.
У матчі пар Надія Кіченок з Мартою Костюк протистоятимуть Мір'ям Бйорклунд і Корнелії Лістер.
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Матч можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний початок трансляції о 14:00.
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Нагадаємо, Козлова назвала найскладнішого суперника на кубку Федерації.
Джерело - Чемпіон.