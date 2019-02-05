Козлова назвала найскладнішого суперника на кубку Федерації

Найскладнішим суперником для збірної України у Кубку Федерації буде Швеція.

Так вважає українська тенісистка Катерина Козлова.

З 6 по 9 лютого збірна України під керівництвом Михайла Філіми в Зеленій Гурі (Польща) посперечається за вихід в плей-оф другої світової групи Кубку Федерації. На груповому етапі турніру українки зіграють зі Швецією, Естонією і Болгарією.

"Найскладніша команда? Думаю, Швеція. Вона найрівніша по складу. Безумовно, потрібно налаштовуватися на кожну команду, але якщо брати по рейтингу, то, звичайно ж, Швеція. У них два перші номери (Йоханна Ларссон і Ребека Петерсон - прим.), плюс дівчина-парниця. У них Ларссон і пару, і одиночку добре грає. Петерсон провела добре сезон, вона - дуже рівний гравець. Тому перший матч для нас дуже важливий", - сказала Козлова.

Разом з Катериною Козловою вирішувати завдання в Кубку Федерації будуть Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Надія Кіченок.

Нагадаємо, Ястремська цього сезону планує потрапити в ТОП-20. Тим часом Світоліна і Цуренко привітали Ястремську з перемогою в Хуа Хіні.

Джерело - ua-football.