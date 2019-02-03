Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами

У понеділок українська тенісистка Даяна Ястремська встановить свій особистий рекорд в рейтингу WTA, вперше увійшовши в топ-40 світової класифікації.

Після перемоги у фіналі турніру WTA в Хуахіні над Айлою Томлянович 6:2, 2:6, 7:6 (3) одеситка стане 34-ю у світі.

Даяна Ястремська стане наймолодшою ​​українкою, що коли-небудь входила в ТОП-40 світової класифікації - 18 років 8 місяців і 20 днів. Ястремська поб'є рекорд Еліни Світоліної, що стала 40-ю ракеткою світу у віці 19 років і 4 днів (16 вересня 2013).

Ястремська перепише історію українського тенісу ще в одному аспекті. Вперше в історії України в ТОП-40 з'являться відразу три українки. Еліна Світоліна - 7, Леся Цуренко - 24 або 25 (залежить від результату Донна Векич в Петербурзі), Даяна Ястремська - 34.

Найближче до подібного досягнення українки підійшли 11 червня 2007 року, коли Олена Бондаренко займала 25-е місце, Катерина Бондаренко - 39, а Юлія Вакуленко - 41.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу в Таїланді Ястремська знищила екс-першу ракетку світу, а у півфіналі юна одеситка впевнено перемогла польку Магду Лінетт (6:4, 6:3).

Джерело - Чемпіон.