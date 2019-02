Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла матч півфіналу на турнірі категорії International в Хуахіні.

