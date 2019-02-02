Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла матч півфіналу на турнірі категорії International в Хуахіні.

У поєдинку за вихід в півфінал українка у двох сетах обіграла польську тенісистку Магду Лінетт.

Актуально: Ястремська дебютувала в ТОП-50 оновленого рейтингу WTA

Thailand Open - International

Хуахін, Таїланд

1/2 фіналу

Призовий фонд $250,000

Даяна Ястремська - Магда Лінетт - 6:4, 6:3

Читайте також: Ястремська зіграє за збірну України в Кубку Федерації

Джерело - Чемпіон.