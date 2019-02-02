Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла матч півфіналу на турнірі категорії International в Хуахіні.
Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.— WTA (@WTA) 2 февраля 2019 г.
She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus
У поєдинку за вихід в півфінал українка у двох сетах обіграла польську тенісистку Магду Лінетт.
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Thailand Open - International
Хуахін, Таїланд
1/2 фіналу
Призовий фонд $250,000
Даяна Ястремська - Магда Лінетт - 6:4, 6:3
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Джерело - Чемпіон.