Трансляція Ястремська - Томлянович: дивитися онлайн

18-річна українка Даяна Ястремська зіграє у фіналі Thailand Open - International проти австралійки Айли Томлянович.
Матч Ястремська - Томлянович відбудеться 3 лютого.
Початок матчу заплановано на 12:30 за київським часом.
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У півфіналі юна одеситка впевнено перемогла польку Магду Лінетт (6:4, 6:3).
Трансляція фінального поєдинку у Хуахіні Ястремська - Томлянович онлайн буде доступний на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
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Тож не пропустіть фінал Thailand Open - International Ястремська - Томлянович 3 лютого о 12:30.
Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Ястремська знищила екс-першу ракетку світу.
Джерело - Чемпіон.