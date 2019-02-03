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Ястремська - Томлянович: онлайн-трансляція

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Ястремська - Томлянович: онлайн-трансляція

18-річна українка Даяна Ястремська зіграє у фіналі Thailand Open - International проти австралійки Айли Томлянович.

Матч Ястремська - Томлянович відбудеться 3 лютого.

Початок матчу заплановано на 12:00 за київським часом.

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У півфіналі юна одеситка впевнено перемогла польку Магду Лінетт (6:4, 6:3).

Трансляція фінального поєдинку у Хуахіні Ястремська - Томлянович онлайн буде доступний на нашому сайті.

  Також: Онлайн-трансляція матчів НБА

Тож не пропустіть фінал Thailand Open - International Ястремська - Томлянович 3 лютого о 12:00.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Ястремська знищила екс-першу ракетку світу.

 

 

 

Джерело - Чемпіон.

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