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Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

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Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

Українська біатлоністка Катерина Бех виграла золото у спринтерській гонці на 7,5 км юніорського чемпіонату світу, що триває у Брезно-Осрблі (Словаччина).

20-річна спортсменка показала на дистанції час 21 хвилина 3,6 секунди та не мала промахів під час стрільби на вогневих рубежах

Другою на фініш прийшла Каміла Жук з Польщі, третьою - Ханна Кебінгер.

Інші українки показали такі результати: 10-е місце - Анна Кривонос, 19-е - Валерія Дмитренко, 53-е - Анна Коваленко.

1. Катерина Бех (0+0) 21:03,6

2. Каміла Жук (1+1) +12,1

3. Ханна Кебінгер (0+0) +14,0

10. Анна Кривонос (0+1) +31,3

19. Валерія Дмитренко (0+0) +1:01,9

53. Анна Коваленко (1+1) +2:27,6

Раніше, жодна з українок не кваліфікувалася на мас-старт в Антгольці.

Також, Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу.

Джерело - Чемпіон.

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