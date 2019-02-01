Ла-Ліга - спонсор Кубка Девіса

Прімера стане спонсором Кубка Девіса і використовуватиме свої міжнародні трансляції матчів жовтня, щоб рекламувати тенісний турнір.

Про це повідомляє офіційний сайт Фіналу Кубка Девіса.

Контракт з Ла-Лігою укладено на чотири роки. Також іспанський футбольний чемпіонат буде спонсором і дебютного кваліфікаційного етапу Кубка Девіса, який стартує вже першого лютого.

2020 і 2021 року Фінал Кубка Девіса відбудеться в іспанській столиці - Мадриді.

Нагадаємо, Сергій Стаховський вибув із турніру у Франції. А Даяна Ястремська візьме участь у Кубкові федерації.

Джерело - daviscupfinals.