Ла-Ліга - спонсор Кубка Девіса

Прімера стане спонсором Кубка Девіса і використовуватиме свої міжнародні трансляції матчів жовтня, щоб рекламувати тенісний турнір.
Про це повідомляє офіційний сайт Фіналу Кубка Девіса.
Контракт з Ла-Лігою укладено на чотири роки. Також іспанський футбольний чемпіонат буде спонсором і дебютного кваліфікаційного етапу Кубка Девіса, який стартує вже першого лютого.
2020 і 2021 року Фінал Кубка Девіса відбудеться в іспанській столиці - Мадриді.
Нагадаємо, Сергій Стаховський вибув із турніру у Франції. А Даяна Ястремська візьме участь у Кубкові федерації.
Джерело - daviscupfinals.