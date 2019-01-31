Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Кемпері

Український тенісист Сергій Стаховський програв у третьому колі турніру в Кемпер німцеві Тобіасу Камке.
Тенісисти провели на корті трохи більше двох годин. У вирішальній партії українець не скористався прихованим матчболом за рахунку 4:4, а на тайбрейку не зміг втримати перевагу 5:2.
Open Quimper Bretagne Occidentale - ATP Challenger Tour
Кемпер, Франція
Хард, третє коло
Призовий фонд € 46,600
31 січня
Сергій Стаховський - Тобіас Камке 1:2 (6:3, 3 6, 6:7)
Нагадаємо, Стаховський у непростому матчі пробився до 1/8 фіналу.
Раніше, Стаховський програв місце у фіналі кваліфікації Australian Open.
Джерело - Чемпіон.