Ястремська — Мугуруса: пряма онлайн-трансляція

Даяна Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру в Таїланді проти іспанки Гарбіньє Мугуруси.

До 1/4 фіналу українка пробилася завдяки впевненій перемозі над китаянкою Шуай Пен.

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Матч Ястремська - Мугуруса розпочнеться орієнтовно о 13:00. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку зустрічі.

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Нагадаємо, Стаховський програв у одиночному розряді на турнірі у Франції.

Джерело - Чемпіон.