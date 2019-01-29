Сапронов Світоліній: Надаль і Джокович виступали за свою збірну безкоштовно

Бізнесмен Юрій Сапронов, який протягом багатьох років був спонсором тенісистки Еліни Світоліної, прокоментував відмову спортсменки виступати за збірну Україну.

Про це повідомив Юрій на своїй сторінці у Facebook.

"Інтереси збірних ніколи не збігаються з особистими турнірними графіками гравців. Моя думка - збірна країни це святе. Тим більше не безкоштовно.

Я знаю, що Рафаель Надаль і Новак Джокович, в непрості часи для федерацій Сербії та Іспанії грали безкоштовно за збірну.

Суми гарантії та бонусів за перемогу різні, вони залежать від позиції гравця в рейтингу і від доброї волі або великодушності гравця. Це тонкий, постійний протягом року переговорний процес федерації з гравцями і їх батьками. Федерація НІЧОГО не заробляє, вона в глибокому мінусі по грошах в цих матчах", - сказав Сапронов.