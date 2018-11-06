Світоліна визначилася з новим тренером

Еліна Світоліна заявила, що з нового сезону обов'язки головного тренера в її команді буде виконувати Енді Беттлс.

Про це повідомляє hronika.info.

"Команду сформували кілька днів тому. Енді Беттлс, який був моїм спаринг-партнером буде головним тренером. Рішення було прийнято з мого боку. У мене буде новий фітнес-тренер. Це команда, яка буде весь час їздити зі мною. Ще у мене буде помічник, це нова роль в моїй команді. Він буде робити все можливе, щоб краще підготувати мене до матчів і турнірів ", - заявила Світоліна.

Світоліна у вересні після серії невдач припинила співпрацю з Террі Асьоном і почала працювати з Ніком Савіано, однак і цей тандем проіснував недовго.

Нагадаємо, Світоліна стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі.

Також, Українка завершила сезон на рекордному в кар'єрі четвертому місці в рейтингу WTA.

Раніше, Світоліна увійшла до п'ятірки найбільш високооплачуваних тенісисток року.

Джерело - hronika.info.