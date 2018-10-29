Світоліна закінчить сезон на четвертій сходинці. Оновлений рейтинг WTA

Після перемоги на Підсумковому турнірі WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна пінялася на четвертий рядок світового рейтингу.

Українка обійшла за очками Осаку, Стівенс, яку обіграла у фіналі, а також Петру Квітову, з якою провела перший матч на Підсумковому турнірі.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 29 жовтня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 6921

2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) 5875

3 (3). Каролін Возняцкі (Данія) 5586

4 (7). Еліна Світоліна (Україна) 5350

5 (4). Наомі Осака (Японія) 5115

6 (6). Слоун Стівенс (США) 5023

7 (5). Петра Квітова (Чехія) 4630

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) 4465

9 (9). Кікі Бертес (Нідерланди) 4335

10(10) Дарія Касаткіна (Росія) 3315

...

27 (27). Леся Цуренко (Україна) 1755

60 (60). Даяна Ястремська (Україна) 967

104 (106). Катерина Козлова (Україна) 591

109 (108). Ангеліна Калініна (Україна) 552

119 (121). Марта Костюк (Україна) 493

Джерело - Чемпіон.