Світоліна закінчить сезон на четвертій сходинці. Оновлений рейтинг WTA

Після перемоги на Підсумковому турнірі WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна пінялася на четвертий рядок світового рейтингу.
Українка обійшла за очками Осаку, Стівенс, яку обіграла у фіналі, а також Петру Квітову, з якою провела перший матч на Підсумковому турнірі.
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 29 жовтня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 6921
2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) 5875
3 (3). Каролін Возняцкі (Данія) 5586
4 (7). Еліна Світоліна (Україна) 5350
5 (4). Наомі Осака (Японія) 5115
6 (6). Слоун Стівенс (США) 5023
7 (5). Петра Квітова (Чехія) 4630
8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) 4465
9 (9). Кікі Бертес (Нідерланди) 4335
10(10) Дарія Касаткіна (Росія) 3315
...
27 (27). Леся Цуренко (Україна) 1755
60 (60). Даяна Ястремська (Україна) 967
104 (106). Катерина Козлова (Україна) 591
109 (108). Ангеліна Калініна (Україна) 552
119 (121). Марта Костюк (Україна) 493
Джерело - Чемпіон.