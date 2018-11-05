Світоліна в ТОП-5 рейтингу за сумою призових у останньому сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна закінчила сезон на четвертій сходинці в рейтингу WTA, але за сумою призових фінішувала п'ятою.
Вище українки тільки Наомі Осака, Сімона Халеп, Каролін Возняцкі і Анжелік Кербер.
Відзначимо, що в топ-5 увійшли чотири переможниці турнірів серії Великого шлему, а також Світоліна, яка виграла Підсумковий турнір WTA.
Рейтинг призових WTA протягом сезону
1. Наомі Осака - $6,394,289
2. Симона Халеп- $6,314,890
3. Каролін Возняцкі - $6,007,719
4. Анджелік Кербер - $5,686,362
5. Еліна Світоліна - $5,213,643
6. Слоун Стівенс - $5,018,342
Нагадаємо, Світоліна в жовтні виграла найбільше призових серед спортсменів ATP і WTA туру.
Джерело - sport.ua.