Світоліна в ТОП-5 рейтингу за сумою призових у останньому сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна закінчила сезон на четвертій сходинці в рейтингу WTA, але за сумою призових фінішувала п'ятою.

Вище українки тільки Наомі Осака, Сімона Халеп, Каролін Возняцкі і Анжелік Кербер.

Відзначимо, що в топ-5 увійшли чотири переможниці турнірів серії Великого шлему, а також Світоліна, яка виграла Підсумковий турнір WTA.

Рейтинг призових WTA протягом сезону

1. Наомі Осака - $6,394,289

2. Симона Халеп- $6,314,890

3. Каролін Возняцкі - $6,007,719

4. Анджелік Кербер - $5,686,362

5. Еліна Світоліна - $5,213,643

6. Слоун Стівенс - $5,018,342

Нагадаємо, Світоліна в жовтні виграла найбільше призових серед спортсменів ATP і WTA туру.

Джерело - sport.ua.