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Інтер зіграє з Барселоною, Наполі з ПСЖ. Усі матчі ігрового дня Ліги чемпіонів

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Світоліна: Я готова очолити світовий рейтинг

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Світоліна: Я готова очолити світовий рейтинг

Перша ракетка України Еліна Світоліна морально готова очолити рейтинг WTA уже наставного року.

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Про це зрозповіла сама тенісистка на прес-конференції в Києві.

"Стати першою ракеткою світу для мене завжди було в пріоритеті. Але завжди потрібно бути реалістом. Зараз у мене є все, щоб очолити рейтинг WTA", - заявила Світоліна.

Нагадаємо, що після історичної перемоги на Підсумковому турнірі WTA Світоліна піднялася на 4-ту сходинку в світовому рейтингу.

Раніше Світоліна заявила, що її ціль номер один - турнір серії Grand Slam.

Джерело - Чемпіон.

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