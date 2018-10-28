Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі і здобула головну перемогу в історії українського тенісу.

У головному матчі турніру українка в трьохсетовому трилері переграла американку Слоан Стівенс, програвши першу партію.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

28 жовтня

Слоан Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 2:6, 2:6.

Нагадаємо, американка привітала Світоліну з перемогою.

Джерело - Чемпіон.