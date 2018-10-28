Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі і здобула головну перемогу в історії українського тенісу.
У головному матчі турніру українка в трьохсетовому трилері переграла американку Слоан Стівенс, програвши першу партію.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
28 жовтня
Слоан Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 2:6, 2:6.
Нагадаємо, американка привітала Світоліну з перемогою.
Джерело - Чемпіон.