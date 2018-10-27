Світоліна - Стівенс: історичний фінал для України

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в історії українського тенісу зіграє в фіналі Підсумкового турніру WTA.

Суперницею українки стане американка Слоун Стівенс.

Початок гри заплановано на 13:30 за київским часом.

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Раніше суперниці зустрічалися між собою тричі: перевага не на боці Світоліної.

У 2014 році на Australian Open перемогла американка - 2:0 (7:5, 6:4). Того ж року в американському Чарльстоні Світоліна зуміла перемогти Стівенс у двох сетах (6:4, 6:4).

Останя грі між суперницями відбулася в 2018 році в Монреалі. Американка впевнено взяла гору (6:3, 6:3).

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Джерело - Чемпіон.