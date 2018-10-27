Барселона - Реал: пряма онлайн трансляція 28.10.2018

У неділю, 28 жовтня в рамках 10 туру іспанської Ла Ліги відбудеться Ель Класіко Барселона - Реал.

Варто відзначити, що це перший матч Барселона - Реал Мадрид після переходу Кріштіану Роналду в італійський Ювентус. Основна інтрига майбутнього матчу: чи зможе Реал здолати свого найсерйознішого суперника без головної футбольної зірки?

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Хоча Барселона напередодні супердвобою втратила свою головну зірку Ліонеля Мессі, який у попередньому турі проти Севільї отримав перелом руки. Барса активно проявила себе на трансферному ринку і непогано посилилася на початку нового сезону Ла Ліги. Команда впевнено провела старт сезону, а також продемонструвала вищий рівень гри в єврокубках. Цей фактор повиннен допомогти Барселоні здолати Реал.

У королівського клубу справи куди гірші. Мадрид невдало провів стартовий відрізок нового сезону Ла Ліги, і не може забити гол вже 4 матчі поспіль, що є повторенням антирекорду клубу з 1985 року.

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Напередодні Ель Класіко також з'явилася інформація про те, що в разі поразки керівництво Реала негайно звільнить головного тренера королівського клубу, тому мадридці спробують зробити все для того, щоб не допустити поразки і хоча б зіграти в нічию. Чим закінчиться це захоплююче протистояння - ми дізнаємося зовсім скоро.

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Джерело - Чемпіон.